Возле московского аэропорта загорелся пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок трассы Пермь - Кунгур в месте пересечения с нефтепроводом у села Лобаново. Пермь, автобус пригородный
Автобус загорелся с 15-ю людьми на борту Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На трассе в подмосковном Домодедове загорелся автобус с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, всех пассажиров автобуса эвакуировали», — приводит портал «Подмосковье сегодня» сообщение ГУ МВД. В горящей машине ехали 15 человек. Правоохранители не уточняют, получил ли кто-то из них травмы.

В момент возгорания автобус двигался по 36 километру трассы М-4 «Дон» в сторону области. На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Причины ЧП устанавливаются.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...