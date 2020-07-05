Возле московского аэропорта загорелся пассажирский автобус

Автобус загорелся с 15-ю людьми на борту
На трассе в подмосковном Домодедове загорелся автобус с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, всех пассажиров автобуса эвакуировали», — приводит портал «Подмосковье сегодня» сообщение ГУ МВД. В горящей машине ехали 15 человек. Правоохранители не уточняют, получил ли кто-то из них травмы.
В момент возгорания автобус двигался по 36 километру трассы М-4 «Дон» в сторону области. На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Причины ЧП устанавливаются.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.