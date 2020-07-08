07 июля 2020

В Свердловской области разрешат венчания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, свадьба, теща, жених и невеста, молодежь
Много гостей пока позвать в ЗАГС не получится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области планируют разрешить венчания, которые приостановили из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

«Как только закончится пост, я думаю, венчания возобновятся», — рассказала Тамбова. Она уточнила, что пост продлится до 12 июня.

В ЗАГСах Свердловской области также проводятся церемонии бракосочетания. Пока на них могут присутствовать не более пяти гостей.

Богослужения в храмах Свердловской области запретили накануне Пасхи. Этому предшествовал конфликт региональной власти и руководства епархии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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