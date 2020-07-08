В Свердловской области разрешат венчания

Много гостей пока позвать в ЗАГС не получится
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Свердловской области планируют разрешить венчания, которые приостановили из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
«Как только закончится пост, я думаю, венчания возобновятся», — рассказала Тамбова. Она уточнила, что пост продлится до 12 июня.
В ЗАГСах Свердловской области также проводятся церемонии бракосочетания. Пока на них могут присутствовать не более пяти гостей.
Богослужения в храмах Свердловской области запретили накануне Пасхи. Этому предшествовал конфликт региональной власти и руководства епархии.
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