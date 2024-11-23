23 ноября 2024
22 ноября 2024

В Екатеринбурге отменили вечеринку на заброшенном заводе из-за холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейв не смогли провести на территории хлебозавода из-за холода в помещении
Рейв не смогли провести на территории хлебозавода из-за холода в помещении Фото:

В Екатеринбурге техно-рейв REБAL, который должен был пройти в пространстве Хлебозавода №1, отменили. Помещение трудно отопить до приемлемого уровня, поэтому мероприятие перенесут в «Пространство Ц» 6 декабря.

«Пространство Хлебозавода №1 не в силах удержать тепло, которого сейчас не хватает. Прежняя концепция симбиоза REБAL и ШТОТО переносится на 2025 год, когда стихия смолкнет. REБAL состоится, но в других, не менее ярких декорациях, в пятницу, 6 декабря, в Ц», — написали организаторы в telegram-канале рейва.

Они подчеркнули, что на площадке были выявлены «технические проблемы с обеспечением тепла». Также перенос обусловлен излишним вниманием к подобным мероприятиям. 6 декабря тусовка начнется в 23:30 и закончится лишь в 05:40.

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В Екатеринбурге техно-рейв REБAL, который должен был пройти в пространстве Хлебозавода №1, отменили. Помещение трудно отопить до приемлемого уровня, поэтому мероприятие перенесут в «Пространство Ц» 6 декабря. «Пространство Хлебозавода №1 не в силах удержать тепло, которого сейчас не хватает. Прежняя концепция симбиоза REБAL и ШТОТО переносится на 2025 год, когда стихия смолкнет. REБAL состоится, но в других, не менее ярких декорациях, в пятницу, 6 декабря, в Ц», — написали организаторы в telegram-канале рейва. Они подчеркнули, что на площадке были выявлены «технические проблемы с обеспечением тепла». Также перенос обусловлен излишним вниманием к подобным мероприятиям. 6 декабря тусовка начнется в 23:30 и закончится лишь в 05:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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