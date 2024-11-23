«Ему стыдно»: жена свердловчанина, сбившего велосипедистов на трассе, вступилась за него

Жена вступилась за своего мужа — жителя Кушвы (Свердловская область) Игоря Колесникова, который насмерть сбил двух подростков на велосипедах. Она не разговаривала с ним после аварии.
«Конечно, ему стыдно. Но обратно уже ничего не вернуть, это на душе остается, с этим потом жить», — передает ее слова «Четвертый канал». По словам женщины, она не общалась с мужем, так как он не уезжал с места ДТП, пока его не увезли сотрудники полиции.
Жена Колесникова рассказала об этом на заседании Кушвинского горсуда, где сейчас рассматривают какую меру пресечения дать ее супругу за аварию с двумя погибшими. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, которая касается нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы.
Трагедия произошла 22 ноября на трассе «Кушва — Нижняя Тура», когда водитель Ford Explorer во время неудачного обгона наехал на парней-велосипедистов, которые ехали по обочине. В результате ДТП два парня 16 и 17 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель говорил сотрудникам полиции, что не заметил их, так как было темно. Ранее у Колесникова уже были проблемы с законом.
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