23 ноября 2024
22 ноября 2024

«Светлая, добрая»: подруга зарезанной в Екатеринбурге девушки рассказала о ней

Зарезанная в Екатеринбурге девушка была из семьи военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшая Юлия П. выросла в семье военных
Погибшая Юлия П. выросла в семье военных Фото:

Зарезанная на улице Красных Командиров (микрорайон Эльмаш), 106 в Екатеринбурге девушка выросла в семье военных, была доброй, заботливой и всегда очень много работала. Об этом рассказала подруга погибшей Юлии П.

«Наши родители были военными, жили в городке все вместе. У нас там три дома, и все друг друга знали, росли вместе… Юля работала в Прохладном, вроде как, не знаю, кем именно, но она всегда работала, сколько ее помню. Никакой работы не боялась. Она самая светлая, добрая девушка. Никогда плохого никому не скажет», — рассказала подруга погибшей Е1.ru.

По ее словам, таких добрых девушек, как Юлия, очень мало. У самой погибшей не осталось своих детей, но было много племянников и племянниц. Подруга отметила, что о Юлии никто из жителей города не сможет сказать плохих слов.

Труп девушки с перерезанным горлом и другими травмами нашли очевидцы 23 ноября. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска. На место происшествия приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица.

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Зарезанная на улице Красных Командиров (микрорайон Эльмаш), 106 в Екатеринбурге девушка выросла в семье военных, была доброй, заботливой и всегда очень много работала. Об этом рассказала подруга погибшей Юлии П. «Наши родители были военными, жили в городке все вместе. У нас там три дома, и все друг друга знали, росли вместе… Юля работала в Прохладном, вроде как, не знаю, кем именно, но она всегда работала, сколько ее помню. Никакой работы не боялась. Она самая светлая, добрая девушка. Никогда плохого никому не скажет», — рассказала подруга погибшей Е1.ru. По ее словам, таких добрых девушек, как Юлия, очень мало. У самой погибшей не осталось своих детей, но было много племянников и племянниц. Подруга отметила, что о Юлии никто из жителей города не сможет сказать плохих слов. Труп девушки с перерезанным горлом и другими травмами нашли очевидцы 23 ноября. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска. На место происшествия приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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