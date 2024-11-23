Свердловчанина, сбившего насмерть двух велосипедистов, отправили в СИЗО

В Свердловской области Кушвинский горсуд отправил в СИЗО 49-летнего местного жителя Игоря Колесникова, который на внедорожнике сбил насмерть двух подростков на велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«Постановлением суда от 24 ноября ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Игоря Колесникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 января 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами», — говорится в сообщении.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ, которая касается нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы.
Трагедия произошла 22 ноября на трассе «Кушва — Нижняя Тура», когда водитель Ford Explorer во время неудачного обгона наехал на парней-велосипедистов, которые ехали по обочине. В результате ДТП два парня 16 и 17 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель говорил сотрудникам полиции, что не заметил их, так как было темно. Ранее у Колесникова уже были проблемы с законом.
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