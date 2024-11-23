«Доволен победой»: Петр Ян поделился эмоциями после боя с Фигередо

Известный российский боец Петр Ян, тренирующийся в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил», остался доволен своей победой над бразильцем Дейвесоном Фигередо в турнире UFC Fight Night. Он также подчеркнул, что этот бой — лишь ступень к истинной цели, сообщили в пресс-службе клуба URA.RU.
«Прямо сейчас я, конечно же, доволен своей победой. Я рад, что после длительного простоя вернулся… Это такой спорт, что здесь ты можешь споткнуться, раз ты выбрал эту дорогу, надо продолжать делать, двигаться дальше, побеждать. Победа конкретно эта даёт что? Это опять же очередная ступень для большой такой возможности подраться за титул», — рассказал Петр Ян в интервью пресс-службе клуба.
Он также подчеркнул, что после боя был немного эмоционально опустошен, однако чувствовал и приятные эмоции от победы. Также «большую энергию» бойцу дала поддержка фанатов. Для него был неожиданным переход в партер в первом раунде, однако ему удалось контролировать атаки Фигередо. Ян также отметил, что бразилец готовил удары по его прооперированному колену, поэтому уральскому бойцу приходилось постоянно менять стойку, чтобы удлинить дистанцию.
Поединок между спортсменами прошел 23 ноября и продлился пять раундов. Сейчас Петр Ян занимает третью позицию в официальном рейтинге UFC среди бойцов легчайшего веса. Это вторая его победа в 2024 году.
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