Свердловчан ждет пик потепления

В Свердловской области ожидается потепление до +6 градусов, пик которого выпадет на дневное время суток 24 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье днем на Среднем Урале ожидается пик потепления. На территорию региона по западной периферии антициклона поступает порция тропической воздушной массы с температурой до +6 градусов. Зимой, в присутствии антициклона, обычно формируется приземная инверсия температуры, при которой у земли холоднее, чем на высотах. При незначительной облачности инверсия частично разрушается, вследствие чего днем можно ожидать хороший для конца ноября прогрев», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, при подобном распределении температуры по высотам в таких условиях летом можно было бы ждать прогревание до +20 градусов. В Екатеринбурге же дневной прогрев будет чуть поменьше — до +4 градусов при южном ветре со скоростью 3-8 метров в секунду и малой облачности.
Ранее URA.RU писало о появлении гололедицы в Свердловской области 24 ноября. Температура воздуха может опуститься до -4 градусов.
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