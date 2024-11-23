Командир отделения разведывательного взвода Андрей Казаков из Сухого Лога (Свердловская область) погиб недалеко от Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), выполняя боевое задание. Он прошел чеченскую кампанию в 2000 году, являлся ветераном боевых действий, работал в полиции Екатеринбурга и удостаивался медали «За отвагу».
«Ушел добровольцев на СВО еще до начала объявления частичной мобилизации 16 июня 2022 года. Был ранен, после лечения снова встал в строй. Награжден медалью „За отвагу“. 3 сентября командир отделения разведывательного взвода Казаков повел своих бойцов на очередное задание. С тех пор на связь не выходил. В ноябре родным сообщили, что он погиб 9 сентября близ города Новогродовка Донецкой народной республики», — передает газета «Знамя победы» Сухого Лога.
Андрей Казаков родился в Перми 12 июня 1973 года, но его семья переехала в Сухой Лог, где будущий военный закончил школу №17. После отслужил в пограничных войсках и поступил в школу тогда еще милиции. Работал в органах внутренних дел в ППС Екатеринбурга. В 2000 году его направили в командировку в Чечню, где велась контртеррористическая операция. Вернувшись он получил звание «Ветеран боевых действий». Далее работал на предприятии «ФОРЭС» и литейно-механическом заводе. У него осталась жена и взрослая дочь.
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