23 ноября 2024

Свердловская курсантка ФСИН покончила с собой в Рязани

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсантку ФСИН довели до суицида (архивное фото)
Курсантку ФСИН довели до суицида (архивное фото) Фото:

Курсантка третьего курса рязанской Академии ФСИН Арина К ., родом из Свердловской области, покончила с собой. О трагедии стало известно 23 ноября.

«В Академии ФСИН России (город Рязань) довели девушку — курсанта третьего курса — до самоубийства. RIP Арина К . 25.10.2004-17.11.2024 года», — утверждает telegram-канал «Генерал ФСИН».

По информации издания YA62.ru, погибшая девушка из Свердловской области училась на экономическом факультете. Напоследок она оставила голосовую запись. Предполагается, что преподавательский состав якобы может быть косвенно причастен к гибели. По открытым источникам, девушка с таким ФИО и датой рождения родилась и окончила школу в Пензенской области.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с ее родственниками. Дозвониться до матери Арины не удалось. Отец студентки отказался разговаривать с агентством.

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Курсантка третьего курса рязанской Академии ФСИН Арина К ., родом из Свердловской области, покончила с собой. О трагедии стало известно 23 ноября. «В Академии ФСИН России (город Рязань) довели девушку — курсанта третьего курса — до самоубийства. RIP Арина К . 25.10.2004-17.11.2024 года», — утверждает telegram-канал «Генерал ФСИН». По информации издания YA62.ru, погибшая девушка из Свердловской области училась на экономическом факультете. Напоследок она оставила голосовую запись. Предполагается, что преподавательский состав якобы может быть косвенно причастен к гибели. По открытым источникам, девушка с таким ФИО и датой рождения родилась и окончила школу в Пензенской области. Корреспондент URA.RU попытался связаться с ее родственниками. Дозвониться до матери Арины не удалось. Отец студентки отказался разговаривать с агентством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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