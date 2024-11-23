Свердловская курсантка ФСИН покончила с собой в Рязани

Курсантка третьего курса рязанской Академии ФСИН Арина К ., родом из Свердловской области, покончила с собой. О трагедии стало известно 23 ноября.
«В Академии ФСИН России (город Рязань) довели девушку — курсанта третьего курса — до самоубийства. RIP Арина К . 25.10.2004-17.11.2024 года», — утверждает telegram-канал «Генерал ФСИН».
По информации издания YA62.ru, погибшая девушка из Свердловской области училась на экономическом факультете. Напоследок она оставила голосовую запись. Предполагается, что преподавательский состав якобы может быть косвенно причастен к гибели. По открытым источникам, девушка с таким ФИО и датой рождения родилась и окончила школу в Пензенской области.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с ее родственниками. Дозвониться до матери Арины не удалось. Отец студентки отказался разговаривать с агентством.
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