«Иногда плачу»: уехавшая из России Монеточка* рассказала о трудностях турне

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) испытывает трудности во время турне по Европе из-за своих маленьких детей. Девушка плачет от того, что скучает по своему сыну, которого пришлось оставить с родственниками на время концертов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Я ужасно скучаю, иногда плачу, мне очень его (сына — прим. URA.RU) не хватает. Хоть и понимаю, что всё хорошо с ним, и скоро мы встретимся, но эмоции берут верх. Даже не знаю, что буду делать в следующих гастролях, неужели придется брать сразу двоих деток?» — написала Монеточка в своих соцсетях.
Помимо этого, певица недавно пережила тяжелую болезнь — пневмонию. Ей почти удалось выздороветь до европейского турне, однако иногда ей не хватает дыхания во время исполнения песен. Сама она подчеркивает, что ее дочь, двухлетняя Нина, путешествует вместе с родителями. Гырдымова также заявляет, что все проблемы отходят, как только она выходит на сцену и начинает петь.
Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а в октябре объявили в розыск.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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