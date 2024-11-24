Окружение Куйвашева готовится к его отъезду: детали встречи в баре миллиардера

Евгений Куйвашев собрал советников на разговор о своем будущем и выборах

24 ноября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Слухи про якобы скорый переезд Евгения Куйвашева возобновились в сентябре Фото: Илья Московец © URA.RU Советники свердловского губернатора Евгения Куйвашева готовятся к его переводу на другую работу. При поддержке шефа они торопятся запустить несколько общественно-политических проектов на территории региона в ближайшие месяцы. Именно это, по словам информированного источника URA.RU, обсуждалось на встрече Куйвашева со своими консильери вечером 22 ноября в баре Enzo в центре Екатеринбурга, принадлежащем миллиардеру Виталию Кочеткову (основной актив — сотовый оператор «Мотив»). На ней, как уже сообщало URA.RU, присутствовали сам Кочетков, пиарщица Аксана Панова, политтехнолог Ринат Хазеев и начальница областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Куйвашев, Кочетков и Хазеев покинули VIP-комнату в районе 21:40. Хусаинова и Панова — спустя час. «Все они ускоряются. Хотят успеть решить свои вопросы до отъезда Куйвашева [из Свердловской области]», — поделился собеседник агентства, говоря о содержании кулуарной беседы. Куйвашев возглавляет регион с 2012 года, и слухи о его переводе в федеральные структуры возникают стабильно раз в несколько месяцев. Последняя мощная волна была в конце весны, когда формировался новый состав правительства РФ. Реагируя на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица). На неделе URA.RU назвало имя одного из потенциальных кандидатов в главы региона. Это глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, который недавно рассматривался на пост полпреда президента РФ в УрФО (должность в итоге занял Артем Жога). Аксана Панова (по центру) и Юлия Хусаинова (справа) покидали площадку переговоров последними Фото: Размик Закарян © URA.RU Источник URA.RU знает, что Хазеев и Панова, пользуясь доступом к Куйвашеву, рассчитывают сейчас получить подряды на сопровождение ряда кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму и заксобрание 2026 года (списки формируются прямо сейчас). При этом известно, что подготовкой к кампании по заданию руководителя занимается политический вице-губернатор Олег Чемезов, в последние годы успешно сокращающий участие Пановой и Хазеева, показавших неэффективность на выборах-2021, в электоральных процессах. «Это тоже было предметом встречи [вечером 22-го]», — утверждает собеседник. Также могли проговариваться детали проекта, о котором URA.RU сообщило в последних «Слухах». В политтусовке сейчас обсуждается создание под выборы-2026 в целом ряде муниципалитетов большой агитационной сети на базе клубов единоборств. Но фамилия спонсора тогда не раскрывалась. «Софинансировать эти ячейки будет как раз Кочетков. Куйвашев [вечером 22 ноября], вероятно, поставил ему определенные задачи в этом направлении», — раскрыл источник. А в октябре URA.RU рассказывало, что Куйвашев одобрил создание автономной некоммерческой организации, которая займется масштабными развлекательными мероприятиями на территории области. Собеседники агентства во власти делились, что проект инициирован Пановой (в поисках дополнительных источников заработка), бюджет АНО составит якобы сотни миллионов рублей. Корреспондент обратился за комментарием к Юлии Хусаиновой по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Кочетков, Панова и Хазеев с прессой не общаются принципиально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советники свердловского губернатора Евгения Куйвашева готовятся к его переводу на другую работу. При поддержке шефа они торопятся запустить несколько общественно-политических проектов на территории региона в ближайшие месяцы. Именно это, по словам информированного источника URA.RU, обсуждалось на встрече Куйвашева со своими консильери вечером 22 ноября в баре Enzo в центре Екатеринбурга, принадлежащем миллиардеру Виталию Кочеткову (основной актив — сотовый оператор «Мотив»). На ней, как уже сообщало URA.RU, присутствовали сам Кочетков, пиарщица Аксана Панова, политтехнолог Ринат Хазеев и начальница областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Куйвашев, Кочетков и Хазеев покинули VIP-комнату в районе 21:40. Хусаинова и Панова — спустя час. «Все они ускоряются. Хотят успеть решить свои вопросы до отъезда Куйвашева [из Свердловской области]», — поделился собеседник агентства, говоря о содержании кулуарной беседы. Куйвашев возглавляет регион с 2012 года, и слухи о его переводе в федеральные структуры возникают стабильно раз в несколько месяцев. Последняя мощная волна была в конце весны, когда формировался новый состав правительства РФ. Реагируя на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица). На неделе URA.RU назвало имя одного из потенциальных кандидатов в главы региона. Это глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, который недавно рассматривался на пост полпреда президента РФ в УрФО (должность в итоге занял Артем Жога). Источник URA.RU знает, что Хазеев и Панова, пользуясь доступом к Куйвашеву, рассчитывают сейчас получить подряды на сопровождение ряда кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму и заксобрание 2026 года (списки формируются прямо сейчас). При этом известно, что подготовкой к кампании по заданию руководителя занимается политический вице-губернатор Олег Чемезов, в последние годы успешно сокращающий участие Пановой и Хазеева, показавших неэффективность на выборах-2021, в электоральных процессах. «Это тоже было предметом встречи [вечером 22-го]», — утверждает собеседник. Также могли проговариваться детали проекта, о котором URA.RU сообщило в последних «Слухах». В политтусовке сейчас обсуждается создание под выборы-2026 в целом ряде муниципалитетов большой агитационной сети на базе клубов единоборств. Но фамилия спонсора тогда не раскрывалась. «Софинансировать эти ячейки будет как раз Кочетков. Куйвашев [вечером 22 ноября], вероятно, поставил ему определенные задачи в этом направлении», — раскрыл источник. А в октябре URA.RU рассказывало, что Куйвашев одобрил создание автономной некоммерческой организации, которая займется масштабными развлекательными мероприятиями на территории области. Собеседники агентства во власти делились, что проект инициирован Пановой (в поисках дополнительных источников заработка), бюджет АНО составит якобы сотни миллионов рублей. Корреспондент обратился за комментарием к Юлии Хусаиновой по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Кочетков, Панова и Хазеев с прессой не общаются принципиально.