«Пожарные выбивали окна»: екатеринбуржец сгорел во время застолья. Видео

В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
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Спасатели эвакуировали всех жильцов (архивное фото)
Спасатели эвакуировали всех жильцов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 произошел пожар в квартире № 4, в результате которого один человек погиб и одна женщина была госпитализирована. По словам очевидцев, в квартире часто происходили застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем.

«Был очень сильный дым в подъезде. Вынесли женщину и доставили в скорую помощь. Загорелся диван. Один мужчина скончался. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма. Эвакуировали всех жителей», — рассказала Софья telegram-каналу «Злой Екатеринбург». 

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу свердловского МЧС за комментариями. Ответы ожидаются.

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В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 произошел пожар в квартире № 4, в результате которого один человек погиб и одна женщина была госпитализирована. По словам очевидцев, в квартире часто происходили застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем. «Был очень сильный дым в подъезде. Вынесли женщину и доставили в скорую помощь. Загорелся диван. Один мужчина скончался. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма. Эвакуировали всех жителей», — рассказала Софья telegram-каналу «Злой Екатеринбург».  Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу свердловского МЧС за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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