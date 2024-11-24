В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 произошел пожар в квартире № 4, в результате которого один человек погиб и одна женщина была госпитализирована. По словам очевидцев, в квартире часто происходили застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем.
«Был очень сильный дым в подъезде. Вынесли женщину и доставили в скорую помощь. Загорелся диван. Один мужчина скончался. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма. Эвакуировали всех жителей», — рассказала Софья telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу свердловского МЧС за комментариями. Ответы ожидаются.
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