«Люблю, чтобы бурлило говнище»: Артемий Лебедев выдал секреты богачам из Екатеринбурга. Фото

Артемий Лебедев провел закрытую бизнес-встречу в Екатеринбурге

21 ноября 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев говорит, что блог — это его хобби, ведь в первую очередь он дизайнер Фото: Илья Московец © URA.RU Дизайнер, блогер Артемий Лебедев вернулся в Екатеринбург — на полуторачасовую закрытую встречу с городскими предпринимателями. Стоимость билетов достигала 40 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU пробрался в зал и послушал, о чем они говорили. «Это же и дебил может сделать» Последний раз Лебедев приезжал в столицу Урала в октябре — ради строительного форума 100+ TechnoBuild. Тогда публике выступление запомнилось тем, что Лебедев назвал Среднеуральск «жопой», а Екатеринбург внес в десятку своих любимых городов России. На этот раз спикер отошел от урбанистики и сделал акцент на корпоративной культуре и развитии личного бренда. И в выражениях по своему обыкновению не стеснялся. Лебедев признается, что любит, когда его дизайн вызывает бурю эмоций Фото: Илья Московец © URA.RU Сначала Лебедев дал несколько советов по выстраиванию бизнеса так, чтобы сотрудники его не угробили. По словам дизайнера, одно из основных правил хорошего начальника — никогда не брать на работу людей, которые делают без энтузиазма даже скучную задачу. «С такими лузерами никогда нельзя работать. У человека должна быть легкость, он должен всегда гореть инициативой, ему должна быть интересна любая задача. Он должен просто быть на таком эндорфиновом, адреналиновом коктейле. Это один из первых советов по работе с творческими людьми: не брать никогда на работу равнодушных людей, которые сидят с потухшим взглядом. Пусть они сидят в библиотеке», — заявил Лебедев. Следом он упрекнул HR-специалистов, которые стараются дать людям максимально сложные тестовые задания, чтобы отсеять ненужных кандидатов. На деле же вместе с ними отсеиваются таланты, уверен Лебедев. Он сам же предпочитает давать максимально легкие задания, чтобы человек думал: «Это же и дебил может сделать». «Мои коллеги сразу же просят нарисовать 100500 иконок, после чего предлагают поговорить. Человек себя чувствует обиженно, ему неинтересно взаимодействовать на таких условиях. А когда ты говоришь: „Просто нарисуй квадратик“. Человек думает: „Что я, квадратик, что ли, не нарисую?“ Рисует квадратик. Понятно, что 99% таких откликов будут шлаком — у меня есть для этого специальная кнопка „Трэш“. Мне не жалко, я все это сотру, зато гений, который мне нужен, тоже нарисует квадратик и сделает это гениально», — поделился блогер. Также он посоветовал бизнесменам разрешать сотрудникам создавать «свой фэншуй» на рабочем месте, самому не быть «ленивой жопой» и никогда в жизни «не обсуждать под страхом расстрела свою зарплату». Почему скандалы — это круто Лебедев поделился, что ему часто удается попадать в топ «Яндекс. Новостей» с самыми дурацкими поводами: «Я не боюсь сам себя выкатывать в какую-то гущу событий, оказываться там. С одной стороны, для творческого человека скандал — это плюс. Что это за такая рок-звезда, которая в отеле дорогую вазу не разбила? Он лузер. Если он разбил вазу, то ее окупил тысячу раз. Это работающая методика, ее можно использовать — в здоровых пределах». Построенная на эпатажности известность помогает компании греметь на всю страну и зарабатывать, отметил Лебедев. Пример — разработка логотипа московского метро, за который «Студия Артемия Лебедева» получила 232 миллиона рублей. Блогеру задавали множество вопросов об устройстве его компании Фото: Илья Московец © URA.RU «Я люблю, когда дизайн обсуждают, потому что, когда этого не делают, кажется, что ты зря старался. Я люблю, чтобы бурлило говнище — с утра проснулся, а там были комментарии, как ужасно все мы сделали. Есть легенда, никогда бы не вложился в такую пиар-компанию, что за букву М нам заплатили. Но это было бесплатно. Сами поверили, сами пересказывают. Там прикол был в абсолютно другом — я предложил сделать за 1 рубль, и они согласились». За такую же цену — в 1 рубль — был придуман логотип Санкт-Петербурга, который просуществовал семь лет. При этом не всякому бизнесу нужны такие истории, считает Лебедев. «Но иногда бывает так, что когда ты придумаешь какой-то интересный рекламный ход, возможность или, например, турнир по бильярду… Миллион самых разных взаимодействий. Чем больше у тебя их будет, тем больше налипнет с обратной стороны в конечном итоге. Это то, чем можно пользоваться, обязательно». Уходил Лебедев со встречи не с пустыми руками. Поделившись знаниями с бизнесменами, взамен он получил баночку меда, тапки и селфи с мужчиной, который решил скопировать скандального дизайнера, придя с синими волосами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дизайнер, блогер Артемий Лебедев вернулся в Екатеринбург — на полуторачасовую закрытую встречу с городскими предпринимателями. Стоимость билетов достигала 40 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU пробрался в зал и послушал, о чем они говорили. Последний раз Лебедев приезжал в столицу Урала в октябре — ради строительного форума 100+ TechnoBuild. Тогда публике выступление запомнилось тем, что Лебедев назвал Среднеуральск «жопой», а Екатеринбург внес в десятку своих любимых городов России. На этот раз спикер отошел от урбанистики и сделал акцент на корпоративной культуре и развитии личного бренда. И в выражениях по своему обыкновению не стеснялся. Сначала Лебедев дал несколько советов по выстраиванию бизнеса так, чтобы сотрудники его не угробили. По словам дизайнера, одно из основных правил хорошего начальника — никогда не брать на работу людей, которые делают без энтузиазма даже скучную задачу. «С такими лузерами никогда нельзя работать. У человека должна быть легкость, он должен всегда гореть инициативой, ему должна быть интересна любая задача. Он должен просто быть на таком эндорфиновом, адреналиновом коктейле. Это один из первых советов по работе с творческими людьми: не брать никогда на работу равнодушных людей, которые сидят с потухшим взглядом. Пусть они сидят в библиотеке», — заявил Лебедев. Следом он упрекнул HR-специалистов, которые стараются дать людям максимально сложные тестовые задания, чтобы отсеять ненужных кандидатов. На деле же вместе с ними отсеиваются таланты, уверен Лебедев. Он сам же предпочитает давать максимально легкие задания, чтобы человек думал: «Это же и дебил может сделать». «Мои коллеги сразу же просят нарисовать 100500 иконок, после чего предлагают поговорить. Человек себя чувствует обиженно, ему неинтересно взаимодействовать на таких условиях. А когда ты говоришь: „Просто нарисуй квадратик“. Человек думает: „Что я, квадратик, что ли, не нарисую?“ Рисует квадратик. Понятно, что 99% таких откликов будут шлаком — у меня есть для этого специальная кнопка „Трэш“. Мне не жалко, я все это сотру, зато гений, который мне нужен, тоже нарисует квадратик и сделает это гениально», — поделился блогер. Также он посоветовал бизнесменам разрешать сотрудникам создавать «свой фэншуй» на рабочем месте, самому не быть «ленивой жопой» и никогда в жизни «не обсуждать под страхом расстрела свою зарплату». Лебедев поделился, что ему часто удается попадать в топ «Яндекс. Новостей» с самыми дурацкими поводами: «Я не боюсь сам себя выкатывать в какую-то гущу событий, оказываться там. С одной стороны, для творческого человека скандал — это плюс. Что это за такая рок-звезда, которая в отеле дорогую вазу не разбила? Он лузер. Если он разбил вазу, то ее окупил тысячу раз. Это работающая методика, ее можно использовать — в здоровых пределах». Построенная на эпатажности известность помогает компании греметь на всю страну и зарабатывать, отметил Лебедев. Пример — разработка логотипа московского метро, за который «Студия Артемия Лебедева» получила 232 миллиона рублей. «Я люблю, когда дизайн обсуждают, потому что, когда этого не делают, кажется, что ты зря старался. Я люблю, чтобы бурлило говнище — с утра проснулся, а там были комментарии, как ужасно все мы сделали. Есть легенда, никогда бы не вложился в такую пиар-компанию, что за букву М нам заплатили. Но это было бесплатно. Сами поверили, сами пересказывают. Там прикол был в абсолютно другом — я предложил сделать за 1 рубль, и они согласились». За такую же цену — в 1 рубль — был придуман логотип Санкт-Петербурга, который просуществовал семь лет. При этом не всякому бизнесу нужны такие истории, считает Лебедев. «Но иногда бывает так, что когда ты придумаешь какой-то интересный рекламный ход, возможность или, например, турнир по бильярду… Миллион самых разных взаимодействий. Чем больше у тебя их будет, тем больше налипнет с обратной стороны в конечном итоге. Это то, чем можно пользоваться, обязательно». Уходил Лебедев со встречи не с пустыми руками. Поделившись знаниями с бизнесменами, взамен он получил баночку меда, тапки и селфи с мужчиной, который решил скопировать скандального дизайнера, придя с синими волосами.