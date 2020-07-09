Зятю Ельцина Юмашеву подарили акции на 6 млн рублей

Экс-глава президентской администрации Валентин Юмашев и член совета директоров МТС получил в качестве вознаграждения 18 363 акции сотового оператора. По оценке экспертов они могут стоить 5,86 млн рублей.
Акции МТС Валентину Юмашеву передали в качестве вознаграждения за исполнение обязанностей члена совета директоров в 2019—2020 годах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Сейчас ему принадлежит 0,0009% МТС.
В совет директоров сотового оператора Юмашев вошел в июне 2019 года. Недавно компания утвердила обновленный совет директоров, в котором Бывший глава президентской администрации сохранил свою должность. Помимо него, в совет директоров вошли также президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.
В конце 2019-го Валентин Юмашев стал неожиданно открытым для прессы. Политик менее чем за год дал семь интервью, в которых объяснял, почему первый президент РФ Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.