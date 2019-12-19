Зять Ельцина продолжает свои воспоминания о приходе Путина к власти

Валентин Юмашев раскрыл роль Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса в событиях 1999 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев, также являющийся зятем экс-главы государства, в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о том, что в приходе Владимира Путина к власти большую роль сыграли Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс. До этого он рассказывал о выборее преемника Ельцину нв интервью Владимиру Познеру и телеканалу Би-би-си.

«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин», — рассказал Юмашев. Зять Ельцина также подчеркнул, что это произошло в тот момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство РФ, а сам он становился главой президентской администрации.

По словам Юмашева, спустя несколько месяцев ему стало понятно, что Путин является «очень сильной фигурой». По его словам, на совещаниях в администрации будущий президент России «абсолютно точно все формулировал». Кроме того, как сообщил Юмашев «Дождю», у Путина «был прекрасный анализ и здравые идеи». В связи с этим он и поддержал решение сделать Путина преемником Ельцина, добавил экс-глава АП.

За последнее время Юмашев уже неоднократно высказывался о приходе Путина на пост президента и о том, как принималось данное решение. В конце ноября он выступил в екатеринбургском Ельцин Центре, где рассказал журналисту Владимиру Познеру, что Путин хотел уйти из Кремля за два года до того, как стал президентом. Позднее Юмашев дал подобное интервью на эту же тему телеканалу Би-би-си. В ближайшее время зять Ельцина может продолжить цикл откровенных интервью о конце «эпохи Ельцина»: в частности, немецкий телеканал Deutsche Welle анонсировал выход в эфир большого разговора с экс-чиновником.