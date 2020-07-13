По мнению адвоката, причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Участники группы туристов под руководством Игоря Дятлова погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата. Такую версию озвучил адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году стал сход лавины. Трагедия с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области.

Черноусов опровергает подобные выводы и уверен, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа. Он заявляет: никаких признаков лавины в 59-м году не было. По мнению адвоката, причиной гибели стал какой-то летательный аппарат, который мог взорваться. Он предполагает, что на военной базе неподалеку проводились испытания.

«Взорвалась ракета — а это ближний космос, 30 километров где-то. Ну, рушится в Уральские горы. Сразу удушье, специфический запах они почувствовали, такой сильный. Кашель, на глаза действует», — цитирует Черноусова Life. Согласно его версии, все девять человек поняли, что отравились. Поэтому туристы разрезали палатку и выбежали из нее.

Не согласен с результатами расследования и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. По его словам, выводы ведомства не являются достоверными. Специалист пояснил, что 60 лет назад не было точных данных относительно температуры воздуха, скорости ветра и видимости. Гофштейн считает, что версию Генпрокуратуры можно рассматривать лишь как одну из причин гибели туристов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.