Адвокат Фонда группы Дятлова: проверка Генпрокуратуры незаконна

Проверка обстоятельств смерти группы Дятлова может проводиться, только если уголовное дело не закрыто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Проверка обстоятельств смерти группы Дятлова, проведенная Генпрокуратурой, незаконна, потому что дело было прекращено. Такое мнение высказал адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

«[Прокуроры] должны были или отменить вынос постановления, признать незаконным уголовное дело, [возбужденное после трагедии на перевале], или, если они считают его законным, возобновить производство по этому делу», — цитирует ТАСС Черноусова. По его словам, проверка может проводиться, только если уголовное дело не закрыто.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов группы Дятлова на северном Урале в 1959 году стал сход лавины. Трагедия с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области.

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