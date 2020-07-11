Адвокат Фонда группы Дятлова: проверка Генпрокуратуры незаконна

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Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
Проверка обстоятельств смерти группы Дятлова может проводиться, только если уголовное дело не закрыто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Проверка обстоятельств смерти группы Дятлова, проведенная Генпрокуратурой, незаконна, потому что дело было прекращено. Такое мнение высказал адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

«[Прокуроры] должны были или отменить вынос постановления, признать незаконным уголовное дело, [возбужденное после трагедии на перевале], или, если они считают его законным, возобновить производство по этому делу», — цитирует ТАСС Черноусова. По его словам, проверка может проводиться, только если уголовное дело не закрыто.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов группы Дятлова на северном Урале в 1959 году стал сход лавины. Трагедия с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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