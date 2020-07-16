В курганских больницах развернут новые места для больных COVID

Пациентов с легким течением COVID-19 смогут лечить в районных больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В центральных районных больницах Курганской области готовятся развернуть новые места для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом региональный департамент информационной и внутренней политики сообщил в ответ на запрос URA.RU.

«Департаменту здравоохранения Курганской области поручено обеспечить готовность к развертыванию коек для пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 в центральных районных больницах для пациентов из этих территорий», — заявили в департаменте. Такое решение 10 июля принял региональный оперштаб в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости. В ведомстве подчеркнули, что стационары для пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 разворачиваются временно, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Один из таких стационаров могут открыть на базе Введенской больницы: «Вопрос открытия временного стационара на 40 коек для жителей Кетовского района на базе ГБУ „Кетовская центральная районная больница“, расположенного в селе Введенское, находится на стадии рассмотрения». Власти пояснили, что сама Кетовская ЦРБ при этом продолжает работать в штатном режиме. Жители Введенского могут обратиться за медпомощью в Кетовскую ЦРБ, фельдшерско-акушерский пункт поселка Введенский или в Курганскую поликлинику №1.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Введенское закрыли больницу, чтобы сделать там стационар для пациентов с коронавирусом. Однако местным жителям это не понравилось. Они заявили, что добираться в Кетовскую ЦРБ будет проблематично, так как в райцентр не ходят прямые автобусы. Кроме того, жители опасаются, что если к ним повезут зараженных COVID-19 пациентов, эпидемиологическая обстановка в селе может ухудшиться.