15 июля 2020
14 июля 2020

В курганских больницах развернут новые места для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Пациентов с легким течением COVID-19 смогут лечить в районных больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В центральных районных больницах Курганской области готовятся развернуть новые места для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом региональный департамент информационной и внутренней политики сообщил в ответ на запрос URA.RU.

«Департаменту здравоохранения Курганской области поручено обеспечить готовность к развертыванию коек для пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 в центральных районных больницах для пациентов из этих территорий», — заявили в департаменте. Такое решение 10 июля принял региональный оперштаб в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости. В ведомстве подчеркнули, что стационары для пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 разворачиваются временно, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Один из таких стационаров могут открыть на базе Введенской больницы: «Вопрос открытия временного стационара на 40 коек для жителей Кетовского района на базе ГБУ „Кетовская центральная районная больница“, расположенного в селе Введенское, находится на стадии рассмотрения». Власти пояснили, что сама Кетовская ЦРБ при этом продолжает работать в штатном режиме. Жители Введенского могут обратиться за медпомощью в Кетовскую ЦРБ, фельдшерско-акушерский пункт поселка Введенский или в Курганскую поликлинику №1.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Введенское закрыли больницу, чтобы сделать там стационар для пациентов с коронавирусом. Однако местным жителям это не понравилось. Они заявили, что добираться в Кетовскую ЦРБ будет проблематично, так как в райцентр не ходят прямые автобусы. Кроме того, жители опасаются, что если к ним повезут зараженных COVID-19 пациентов, эпидемиологическая обстановка в селе может ухудшиться.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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