16 июля 2020

Фургалу предлагали покинуть Россию «пока все не утрясется»

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Фургал тайно встречался с фактическим организатором предъявляемых ему убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, зная о том, что следователи продвинулись в расследовании серии заказных убийств, тайно встречался с Андреем Кареповым. По версии следствия, именно Карепов является организатором убийств и тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой.

«В ходе этих бесед Карепов неоднократно предлагал главе края покинуть Россию пока все не утрясется», — пишет «Пятый» канал. После того, как Фургал узнал о том, что следователи существенно продвинулись в деле о громких заказных убийствах, их встречи стали регулярными. Одна из них проходила в столице осенью прошлого года. Через некоторое время Карепов был задержан.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Сам Фургал свою вину не признает. Защита обжаловала арест чиновника, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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