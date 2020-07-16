Фургалу предлагали покинуть Россию «пока все не утрясется»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, зная о том, что следователи продвинулись в расследовании серии заказных убийств, тайно встречался с Андреем Кареповым. По версии следствия, именно Карепов является организатором убийств и тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой.
«В ходе этих бесед Карепов неоднократно предлагал главе края покинуть Россию пока все не утрясется», — пишет «Пятый» канал. После того, как Фургал узнал о том, что следователи существенно продвинулись в деле о громких заказных убийствах, их встречи стали регулярными. Одна из них проходила в столице осенью прошлого года. Через некоторое время Карепов был задержан.
Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Сам Фургал свою вину не признает. Защита обжаловала арест чиновника, пишет «Национальная служба новостей».
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