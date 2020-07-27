В Кремле ответили на призывы Германии не приглашать Россию в G7

Россию устраивает работа в формате G20, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не стремится воссоздать формат G8 и довольна работой в формате «большой двадцатки». С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7.

«Россия не стремится присоединиться к семерке. В России неоднократно говорили, что мы удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как большая двадцатка», — заявил Песков. По его словам, формат G20 более эффективен в современных реалиях.

Президент России Владимир Путин ни разу не выступал с инициативами вернуть РФ в состав «Группы восьми», отметил Песков. Представитель Кремля напомнил, что саммит G8 должен был состояться в Сочи несколько лет назад, однако представители стран-участниц отказались прилетать в Россию.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности пригласить Россию присоединиться к G7, тем самым возродив формат G8. По словам министра, это связано с ситуацией, сложившейся вокруг Крыма и Украины, передает RT.