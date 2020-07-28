В ХМАО власти пытаются создать медиаимперию за бюджетный счет

В Сургутском районе запускается новое СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Сургутского района расширила линейку собственных СМИ и запустила новостной портал «Снегирь online». Об этом URA.RU сообщил источник в медиасфере.

«У главы Сургутского района Андрея Трубецкого имелось желание создать подконтрольное СМИ, которое освещало бы события, происходящие не только в муниципалитете, но и за его пределами. Вот теперь оно появилось, правда непонятно, почему его работа должна осуществляться за счет бюджета. Тем более что у Сургутского района уже есть собственное издание „Вестник“, которое имеет в том числе интернет-версию», — недоумевает инсайдер.

Начальник пресс-службы администрации Сургутского района Любовь Иванцова подтвердила информацию о запуске нового медиа в тестовом режиме на базе учреждения «Ресурсный информационный центр Сургутского района». «Создание собственного ресурса МАУ РИЦ обусловлено целями и задачами, обозначенными в уставе учреждения. Одной из таких целей является реализация полномочий органов местного самоуправления в сферах развития гражданского общества и средств массовой информации. В частности, согласно уставу, учреждение может осуществлять деятельность информационных агентств», — прокомментировала Иванцова.

О расходах из бюджета Сургутского района на создание нового СМИ чиновница умолчала. На сайте госзакупок содержится информация, что создание интернет-портала обошлось местной казне в 1 млн 368 тысяч рублей. Пока «Снегирь online» не может похвастаться высокой посещаемостью. Согласно счетчикам Liveinternet, среднесуточное число просмотров новостей сайта составляет 42. Тогда как у того же «Вестника Сургутского района» этот показатель составляет 28 354 в сутки.

Медиаменеджер Роман Чурбанов в разговоре с URA.RU заявил, что в последнее время наблюдает увеличение интереса чиновников к появлению собственных медиа, но главный вопрос заключается в эффективности их работы. «Действительно, мы фиксируем запросы властей разного уровня на каналы неофициальной коммуникации в дополнение к официальным порталам и изданиям. Но „Снегирь-онлайн“ напоминает кружок „юный digital-самиздат“ и если это форма творчества для молодых журналистов — то это здорово. Если бюджетные деньги Сургутского района и были потрачены, то пока не очевидно, на что именно. И вряд ли этот проект будет иметь какие-то перспективы в будущем», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Сургутского района создали методичку для СМИ, в которой было указано, как писать материалы про мэрию. Однако после того, как об этом стало известно общественности, от указанных правил в методичке решено было отказаться.