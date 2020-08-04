Прилепин: из Белоруссии успели уехать 170 бойцов ЧВК «Вагнера»

В задержанных россиянах писатель увидел знакомых ему бойцов по Донбассу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Около 170 граждан России, которых разыскивают власти Белоруссии и считают их бойцами частной военной компании, уехали из республики в третью страну. Об этом заявил писатель и политик Захар Прилепин, под началом которого в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике служила часть задержанных в Минске россиян.

В конце июля под Минском задержали группу из 32 россиян. По сообщению белорусских властей, задержанные причастны к частной военной компании «Вагнер» и явились в республику для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. А всего в Белоруссию якобы въехало около 200 россиян, которых силовики объявили в розыск. Прилепин заявил, что узнал среди задержанных знакомых по Донбассу бойцов и что они могли лететь транзитом через Белоруссию в третью страну.

«Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом», — цитирует Прилепина «Интерфакс». Писатель добавил, что эти группы можно называть ЧОПом. Ранее он не исключил того, что к инциденту может быть причастен Китай.

На задержанных в Белоруссии россиян было возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов и организации массовых беспорядков. При этом никаких доказательств вины президент республики Александр Лукашенко не предоставил, подчеркивает агентство Nation News. Его предшественник заявил, что таким образом глава Белоруссии хочет поднять свой рейтинг перед президентскими выборами 9 августа.

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