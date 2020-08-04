В ХМАО появился VIP-притон для любителей БДСМ

Среди клиентов притона — представители властной и бизнес-элиты Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Сургуте появился VIP-притон для любителей БДСМ. Информацию об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он располагается в отдельном коттедже на улице Затонской. Гостям предлагают номера, где установлены приспособления типа дыбы или креста для различных БДСМ-утех», — сообщил инсайдер. В интернете уже есть сайт, где размещается вся информация о заведении. Там оборудовано семь номеров разной стилистики и вместительности. Стоимость аренды за час начинается от двух тысяч рублей и выше.

Журналист агентства связался с администратором притона под видом клиента. Девушка посоветовала бронировать номера заранее, чтобы они точнее были доступными. «У нас предъявляются особые требования к конфиденциальности. Не обязательно сообщать свое настоящее имя», — рассказала администратор во время разговора. Она также добавила, что при необходимости они готовы принимать компании до десяти человек, несмотря на введенный в ХМАО режим самоизоляции.

В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Еще один собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что владелец коттеджа сдает его в субаренду организаторам притона. «Там собирается богатая публика из представителей власти и бизнеса. У заведения имеются вполне влиятельные покровители», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что с бывшим вице-мэром Нягани Виктором Манохиным разразился громкий скандал, когда выяснилось, что он сдавал квартиру, где был организован бордель. После этой истории он был уволен из администрации.