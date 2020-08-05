05 августа 2020

Жара в Пермском крае сменится резким похолоданием

© Служба новостей «URA.RU»
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Предстоящие выходные в регионе будут прохладными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Установившаяся на территории Пермского края жара сменится резким похолоданием. Об этом сообщает сайт Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сейчас регион находится во власти антициклона. В четверг в крае будет до 30 градусов тепла. Такая же температура ожидается и в пятницу днем. При этом в северной части региона возможны кратковременные дожди с грозами, местами — град и шквалистый ветер.

В ближайшие сутки антициклон начнет ослабевать. Всему виной — надвигающийся на регион активный холодный фронт. «Прохождение фронта принесет похолодание, которое при северном умеренном ветре будет некомфортным», — указано на сайте Пермского Росгидромета.

В Перми небольшой дождь ожидается в ночь с пятницы на субботу. В выходные темпера воздуха будет на 2 градуса ниже климатической нормы и составит днем в субботу 17—22 градуса, в воскресенье — 16 градусов. Заметно холоднее будет на востоке Пермского края — до 12 тепла. По предварительному прогнозу начало следующей недели в крае ожидается дождливым и прохладным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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