Пермским первоклассникам бесплатные проездные будут выдавать в школах

Начиная с 1 сентября 2025 года, первоклассники Перми смогут оформить бесплатный проездной непосредственно в образовательных учреждениях, предоставив предварительно необходимые документы. На данный момент обработано уже порядка восьми тысяч заявлений от родителей.
«Даже если ребенок сейчас не пользуется общественным транспортом на постоянной основе, такая потребность может возникнуть в любой момент. Мы советуем всем родителям учеников первых классов заранее побеспокоиться о получении бесплатного проездного. Документ будет действовать на всех городских маршрутах Перми до окончания обучения в четвертом классе. Это обеспечит возможность самостоятельного передвижения ребенка по городу при необходимости», — сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
Бесплатный проезд предусмотрен для учащихся с 1 по 4 класс включительно — до момента перехода в пятый класс. Оформить проездной непосредственно в школе смогут только первоклассники. Остальные категории школьников, ранее не пользовавшиеся льготным проездом, должны будут обратиться для оформления билета в специально организованные пункты выдачи.
Что касается учеников 5–11 классов, то продление действия льготных проездных будет происходить автоматически в сентябре на основании списков, передаваемых департаменту транспорта образовательными учреждениями города. Посещать пункты выдачи для продления в данном случае не потребуется.
