Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

Арктическая часть Ямала недосчитается средств из российской казны Фото: Максим Егоров © URA.RU

Министерство финансов РФ хочет урезать расходы на развитие Арктической зоны страны, в которую входит Ямало-Ненецкий автономный округ. Со следующего года и до 2023-го вливания правительства из бюджета будут постепенно уменьшаться. Это следует из методики расчета предельных базовых ассигнований по госпрограммам, которую представило министерство.

В 2021 году регионы Арктической зоны получат от правительства на 7,253 млн рублей меньше, чем планировалось. Новая сумма должна составить 136,7 млн рублей. По задумке Минфина, сокращение финансирование продолжится и дальше. В 2022 году северные субъекты получат на 2,5 млн рублей меньше — суммарно 47,4 млн. А в 2023 году размер вливаний составит 48,9 млн рублей, сократившись на 1 млн рублей.

В пояснении Минфина сказано, что ассигнования будут урезаны в связи с оптимизацией расходов бюджета. Также на ситуацию повлиял отказ от индексации оплаты труда в 2021 и 2022 годах.

Госпрограмма «Социально-экономические развитие Арктической зоны РФ» была утверждена в 2014 году. Среди прочего, в ней было предусмотрено несколько проектов в ЯНАО. Например, программа предусматривала строительство объектов морского порта в поселке Сабетта, создание Северного широтного хода и появление железной дороги Обская — Бованенково.