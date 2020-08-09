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Генпрокурор РФ подписал назначения в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
В прокуратуре Челябинской области новое назначение Фото: Илья Московец © URA.RU
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Верхнего Уфалея Евгения Кузнецова. Краснов также продлил на пять лет полномочия действующего прокурора Снежинска Сергея Горшкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Верхнего Уфалея советника юстиции Кузнецова Евгения Александровича сроком на пять лет, — сообщили в пресс-службе. — Старшему советнику юстиции Горшкову Сергею Владимирову продлен срок полномочий по должности прокурора Снежинска сроком на пять лет».

Новый прокурор Верхнего Уфалея Кузнецов служит в органах прокуратуры с 2004 года. Начинал службу в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. До назначения в Верхний Уфалей занимал должность заместителя прокурора Снежинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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