Генпрокурор РФ подписал назначения в Челябинской области

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Верхнего Уфалея Евгения Кузнецова. Краснов также продлил на пять лет полномочия действующего прокурора Снежинска Сергея Горшкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Верхнего Уфалея советника юстиции Кузнецова Евгения Александровича сроком на пять лет, — сообщили в пресс-службе. — Старшему советнику юстиции Горшкову Сергею Владимирову продлен срок полномочий по должности прокурора Снежинска сроком на пять лет».
Новый прокурор Верхнего Уфалея Кузнецов служит в органах прокуратуры с 2004 года. Начинал службу в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. До назначения в Верхний Уфалей занимал должность заместителя прокурора Снежинска.
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