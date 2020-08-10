10 августа 2020
09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 11 августа. Пермяки стали тяжелее болеть COVID, а болезнь ускорила распространение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, медсестра, поликлиника, пробирки, сдача крови, проверка здоровья, здоровье, медицина, кабинет врача, клиника, анализ крови, врач, сбор анализов, больница, сдача анализов, городская больница
За сутки в Пермском крае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 августа, — 244-й день с момента выявления коронавируса и 154-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 892 654 (+5 118) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6572 (+67) человек, выздоровело 4 683 (+36) пациентов, зафиксировано 289 летальных исходов (180 — непосредственно от COVID-19).

Пермяки стали тяжелее переносить заражение коронавирусом. Об этом может свидетельствовать тот факт, что сейчас снижается доля пациентов с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно. При этом правила госпитализации ужесточились и теперь в больницу попадают только те пациенты, у которых поражено более 25% легких. Тогда как еще в июне госпитализировали людей с любым процентом поражения.

Коронавирус стал быстрее распространяться. Коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился до 0,99 (9 августа — 0,95, 8 августа — 0,94). Из 67 заболевших за минувшие сутки 50 человек проживает в Перми, 4 — в Лысьве, 3 — в Соликамске. В Осе и Березниках выявлено по два случая заражения коронавирусом. Также по одному случаю заболевания COVID-19 диагностировано в Нытве, Краснокамске, Октябрьском, Горнозаводске, Кунгурском и Куединском районах.

Тесты на антитела к COVID-19 можно сдать в 8 лабораториях. Лабораторные исследования на наличие IgG и IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА для физических лиц и по договорам с организациями проводят только частные лаборатории. Тесты на антитела к COVID-19 проводятся для оценки возможного ответа организма на столкновение с вирусом и не являются единственным основанием достаточным для подтверждения заражения коронавирусом.

Пермяки не захотели остаться в ОАЭ. 15 человек доставили в Прикамье из Екатеринбурга, куда они прилетели из Дубая. Ранее они в соцсетях обратились за помощью к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину, попросив помочь вернуться домой. Всего с начала пандемии в регион власть помогла вернуться 627 пермякам.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...