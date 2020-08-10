За сутки в Пермском крае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 августа, — 244-й день с момента выявления коронавируса и 154-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 892 654 (+5 118) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6572 (+67) человек, выздоровело 4 683 (+36) пациентов, зафиксировано 289 летальных исходов (180 — непосредственно от COVID-19).

Пермяки стали тяжелее переносить заражение коронавирусом. Об этом может свидетельствовать тот факт, что сейчас снижается доля пациентов с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно. При этом правила госпитализации ужесточились и теперь в больницу попадают только те пациенты, у которых поражено более 25% легких. Тогда как еще в июне госпитализировали людей с любым процентом поражения.

Коронавирус стал быстрее распространяться. Коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился до 0,99 (9 августа — 0,95, 8 августа — 0,94). Из 67 заболевших за минувшие сутки 50 человек проживает в Перми , 4 — в Лысьве, 3 — в Соликамске. В Осе и Березниках выявлено по два случая заражения коронавирусом. Также по одному случаю заболевания COVID-19 диагностировано в Нытве, Краснокамске, Октябрьском, Горнозаводске, Кунгурском и Куединском районах.

Тесты на антитела к COVID-19 можно сдать в 8 лабораториях. Лабораторные исследования на наличие IgG и IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА для физических лиц и по договорам с организациями проводят только частные лаборатории. Тесты на антитела к COVID-19 проводятся для оценки возможного ответа организма на столкновение с вирусом и не являются единственным основанием достаточным для подтверждения заражения коронавирусом .

Пермяки не захотели остаться в ОАЭ. 15 человек доставили в Прикамье из Екатеринбурга , куда они прилетели из Дубая. Ранее они в соцсетях обратились за помощью к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину, попросив помочь вернуться домой. Всего с начала пандемии в регион власть помогла вернуться 627 пермякам.