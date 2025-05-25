На достройку Свердловского районного суда в Перми потратят 169 млн рублей

В Перми ищут подрядчика, который за 169,5 млн рублей завершит строительство здания Свердловского районного суда по улице Куйбышева, 111в. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
«Начальная цена контракта составляет 169,5 млн рублей. В перечень работ, которые должен выполнить подрядчик, входят: установка систем контроля и охраны, диспетчеризация лифтов, монтаж оборудования для эфирного телевидения, оснащение здания техническим оборудованием и озеленение прилегающей территории. Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.», — сказано на портале госзакупок
Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 2 июня, а подведение его итогов запланировано на 4 июня. Заказчиком работ — Управление судебного департамента в Пермском крае. Земельный участок находится в федеральной собственности. Пятиэтажное здание и цокольный этаж площадью 6,2 тысячи квадратных метров должно вмещать до 380 человек. В нем будут работать 30 судей. Победителю аукциона необходимо достроить объект до 1 декабря 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что второй этап строительства здания Свердловского суда оценили в 279 млн рублей. Согласно данным сайта госзакупок, 7 апреля аукцион был отменен.
Разрешение на строительство здания суда выдали в конце 2023 года. В 2024 году подвели итоги конкурса. Победителем стала компания ООО «Строитель». Сумма контракта составила 636,2 млн рублей. Новое здание суда, согласно договору, должны были построить до 1 декабря 2024 года.
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