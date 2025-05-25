25 мая 2025

На достройку Свердловского районного суда в Перми потратят 169 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судьи ютятся в здании 1965 года постройки
Судьи ютятся в здании 1965 года постройки Фото:

В Перми ищут подрядчика, который за 169,5 млн рублей завершит строительство здания Свердловского районного суда по улице Куйбышева, 111в. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

«Начальная цена контракта составляет 169,5 млн рублей. В перечень работ, которые должен выполнить подрядчик, входят: установка систем контроля и охраны, диспетчеризация лифтов, монтаж оборудования для эфирного телевидения, оснащение здания техническим оборудованием и озеленение прилегающей территории. Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.», — сказано на портале госзакупок

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 2 июня, а подведение его итогов запланировано на 4 июня. Заказчиком работ — Управление судебного департамента в Пермском крае. Земельный участок находится в федеральной собственности. Пятиэтажное здание и цокольный этаж площадью 6,2 тысячи квадратных метров должно вмещать до 380 человек. В нем будут работать 30 судей. Победителю аукциона необходимо достроить объект до 1 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что второй этап строительства здания Свердловского суда оценили в 279 млн рублей. Согласно данным сайта госзакупок, 7 апреля аукцион был отменен. 

Разрешение на строительство здания суда выдали в конце 2023 года. В 2024 году подвели итоги конкурса. Победителем стала компания ООО «Строитель». Сумма контракта составила 636,2 млн рублей. Новое здание суда, согласно договору, должны были построить до 1 декабря 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ищут подрядчика, который за 169,5 млн рублей завершит строительство здания Свердловского районного суда по улице Куйбышева, 111в. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. «Начальная цена контракта составляет 169,5 млн рублей. В перечень работ, которые должен выполнить подрядчик, входят: установка систем контроля и охраны, диспетчеризация лифтов, монтаж оборудования для эфирного телевидения, оснащение здания техническим оборудованием и озеленение прилегающей территории. Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.», — сказано на портале госзакупок Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 2 июня, а подведение его итогов запланировано на 4 июня. Заказчиком работ — Управление судебного департамента в Пермском крае. Земельный участок находится в федеральной собственности. Пятиэтажное здание и цокольный этаж площадью 6,2 тысячи квадратных метров должно вмещать до 380 человек. В нем будут работать 30 судей. Победителю аукциона необходимо достроить объект до 1 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что второй этап строительства здания Свердловского суда оценили в 279 млн рублей. Согласно данным сайта госзакупок, 7 апреля аукцион был отменен.  Разрешение на строительство здания суда выдали в конце 2023 года. В 2024 году подвели итоги конкурса. Победителем стала компания ООО «Строитель». Сумма контракта составила 636,2 млн рублей. Новое здание суда, согласно договору, должны были построить до 1 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...