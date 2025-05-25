Какие квартиры легче всего продать в Перми

В Перми легче продать квартиру, если пойти на уступку. На вторичном рынке недвижимости быстрее раскупают те объекты, на которые продавцы делают скидки до 7%. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
«На вторичном рынке легче всего продаются компактные одно- и двухкомнатные квартиры стандартной планировки в районах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. При этом быстрее всего находят своего покупателя те лоты, где продавцы готовы идти на уступки: скидки в ходе переговоров нередко достигают 5–7%, что существенно ускоряет заключение сделки», — сообщил Белокуров.
По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2025 года в готовых квартирах квадратный метр в среднем стоил 106 тысяч рублей. Что на 3,4% выше, чем месяцем ранее. Объем предложения за месяц тоже вырос на 18,7%. «Это указывает на активность продавцов и устойчивый покупательский спрос в массовом сегменте», — рассказал Белокуров.
На первичном рынке также пользуются наибольшим спросом одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 60 «квадратов». Покупатели охотнее выбирают жилье в домах комфорт-класса с продуманной планировкой и готовой отделкой. Особенно популярны квартиры в жилых комплексах от застройщиков в локациях с уже сформированной инфраструктурой. По словам Евгения Белокурова, такие объекты привлекательны как для покупателей, приобретающих жилье для собственного проживания, так и для инвесторов.
Ранее URA.RU рассказало, что в среднем квартиры в строящихся домах стоят 7,6 млн рублей. После сдачи дома квадратный метр дорожает в среднем на 12 тысяч рублей.
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