«Скорые» Екатеринбурга перестали по ночам забирать больных COVID

За последние 10 дней число новых случаев не превышало 200 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи бригад скорой медицинской помощи в Екатеринбурге перестали в ночные смены массово забирать больных коронавирусом. Причина — спад числа зараженных инфекцией. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинских кругах. Данные о спаде числа больных подтверждает и официальная статистика.

По словам одного из инсайдеров агентства, нагрузка на больницы в ночные смены снизилась до разумных пределов. «Забирают только пациентов, которые переносят инфекцию в очень тяжелой форме», — уточнил он.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом уточнил, что за минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 168 новых случаев заболевания COVID-19. Число заражаемых постепенно снижается. За последние 10 дней число новых случаев не превышало 200.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 82 человека. Общее число выписанных достигло 18642. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 342», — сообщили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 11 августа зарегистрировано 22 614 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 110 пациентов оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимации, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых случаев была выявлена в Екатеринбурге — 113 пациента с COVID-19.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.