12 августа 2020
11 августа 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган во время пандемии. Курган, ограничительная лента
Пока в Курганской области еще действуют запреты, связанные с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области сообщили 13 августа о новых послаблениях режима, связанного с коронавирусом, но ряд ограничений еще действует. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Разрешено:

  • работать баням и саунам;
  • заниматься спортом и посещать фитнес-центры, но зрителям нельзя посещать игры спортивных команд;
  • работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
  • приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
  • работать кинотеатрам;
  • посещать предприятия общественного питания;
  • находиться на улице без СМС-пропуска;
  • работать турагентствам;
  • выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
  • работать санаториям с медицинской лицензией;
  • в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.

Запрещено:

  • до 17 августа посещать леса;
  • проводить массовые мероприятия;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Рекомендовано:

  • сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
  • сразу обращаться за медпомощью дома при появлении первых симптомов COVID-19;
  • носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • использовать маску или респиратор в магазинах и других местах приобретения товаров и услуг. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;
  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Работодатели должны:

  • измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • желательно проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Режим самоизоляции в Курганской области из-за угрозы COVID-19 продолжает действовать для лиц старше 65 лет. По мнению представителей властей, много заражений происходит из-за беспечности курганцев и новых послаблений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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