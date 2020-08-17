Власти Челябинска решают, как провести День города в пандемию

День города в Челябинске впервые пройдет в условиях пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Большая часть мероприятий по случаю Дня города в Челябинске пройдет в онлайн-режиме. Именно такой вариант проведения праздника сейчас обсуждают на заседаниях специального оргкомитета, работа которого возобновилась. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев. Такой формат вызван запретом на массовые мероприятия, введенным из-за коронавируса.

По данным URA.RU, также обсуждается вариант проведения отдельных, в каждом районе, мероприятий, чтобы не допустить массового скопления в центре Челябинска. «Такая идея действительно обсуждается, но мы склоняемся к тому, чтобы праздник был общим, — сообщил URA.RU Авдеев. — Чтобы состоялся Парад мод, праздничный концерт и другие, традиционные для Дня города мероприятия. Почти все пройдет с 11 по 13 сентября в онлайн-режиме, так как Роспотребнадзор пока не снял ограничений на массовые мероприятия».

Концерт будет организован силами местных коллективов. Контрактов со звездами эстрады заключать не стали. Что касается фейерверка, уже оплаченного из бюджета, то решение по нему примут позже.

13 сентября Челябинску исполняется 284 года. Впервые День города пройдет в условиях пандемии. В соседнем Екатеринбурге, где День города отметили 15 августа, часть мероприятий прошла в режиме «онлайн», но от праздничного фейерверка отказываться не стали.