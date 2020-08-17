В Свердловской области на 18 августа зарегистрировано рекордно низкое число тяжело больных пациентов с COVID-19 за последние два месяца. Данные о статистике пациентов в больницах поделились в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
На данный момент состояние 78 пациентов оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимации, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Последний раз ситуация с пациентами была лучше только 5 июня. Тогда состояние 71 пациента оценивалось как тяжелое, 68 из них находились в реанимации, а 39 — на аппаратах ИВЛ.
Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 149 новых случаев заболевания COVID-19. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 264. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 74 человека. Общее число выписанных достигло 19176. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 376», — уточнили в свердловском оперштабе.
С 18 августа свердловские власти позволили открыться детским садам, ресторанам и барам в области. Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями.
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