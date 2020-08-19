В ХМАО зафиксирован новый очаг заражения коронавирусом

В Урае (ХМАО) за минувшие сутки коронавирус нашли сразу у 10 жителей. Это самый резкий прирост числа заболевших в этом городе с 10 августа (тогда медики отчитались о таком же количестве заболевших). Всего же COVID-19 нашли у 84 югорчан. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 71 случае. По 13 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
По информации Роспотребнадзора ХМАО, вспышка в Урае не связана с каким-то определенным предприятием, а возникла «среди населения», но еще вчера там не было зафиксировано ни одного нового заболевшего. По остальным муниципалитетам статистика следующая:
- Нижневартовск — 24;
- Сургут — 19;
- Урай — 10;
- Нефтеюганск — 5;
- Нефтеюганский район — 5;
- Покачи — 4;
- Советский район — 4;
- Нягань — 4;
- Когалым — 2;
- Ханты-Мансийск — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Сургутский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Октябрьский район — 1.
Всего: 84
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 45 пациентов тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 154 человека (+1 человек за сутки).
Ранее URA.RU писало, что в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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