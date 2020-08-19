19 августа 2020
18 августа 2020

В ХМАО зафиксирован новый очаг заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
Но лидерами антирейтинга по-прежнему остаются два крупных города ХМАО — Сургут и Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Урае (ХМАО) за минувшие сутки коронавирус нашли сразу у 10 жителей. Это самый резкий прирост числа заболевших в этом городе с 10 августа (тогда медики отчитались о таком же количестве заболевших). Всего же COVID-19 нашли у 84 югорчан. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 71 случае. По 13 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

По информации Роспотребнадзора ХМАО, вспышка в Урае не связана с каким-то определенным предприятием, а возникла «среди населения», но еще вчера там не было зафиксировано ни одного нового заболевшего. По остальным муниципалитетам статистика следующая:

  • Нижневартовск — 24;
  • Сургут — 19;
  • Урай — 10;
  • Нефтеюганск — 5;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Покачи — 4;
  • Советский район — 4;
  • Нягань — 4;
  • Когалым — 2;
  • Ханты-Мансийск — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Сургутский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 84

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 45 пациентов тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 154 человека (+1 человек за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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