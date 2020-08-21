Россиянам разрешат регистрировать автомобили в МФЦ

При осмотре автомобиля водители будут иметь дело с сотрудниками МВД Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Регистрировать транспортные средства в России можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля», — говорится в документе. Заявления автовладельцев будут принимать сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

На сайте правительства уточняется, что воспользоваться услугой можно в центрах, в которых имеется нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. «Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время владельцам транспортных средств», — рассчитывают в кабмине.

Осенью в России вступят в силу важные изменения для автомобилистов. Среди них: новые правила расчета тарифов ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра. За нелегальное прохождение техосмотра водителей будут наказывать штрафами или арестом, уточняет телеканал 360.

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