Страны-члены БРИКС через год проведут спортивные игры в Челябинске
В Челябинске пройдут соревнования между странами-участниками БРИКС — мэр Челябинска улетела на учебу — три главы района будут переизбираться на свои посты — зооактивисты провели акцию протеста. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
В Челябинске состоятся спортивные состязания
- Спортивные игры стран БРИКС, которые в этом году отменили в Челябинске из-за пандемии коронавируса, могут быть проведены осенью 2021 года. Об этом 25 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Три челябинских чиновника могут сохранить свои посты
- Кадровая комиссия, которая прошла 25 августа в Екатеринбурге, согласовала переизбрание на свои должности глав трех районов Челябинска. Ими стали руководители Ленинского, Калининского и Центрального районов.
Глава Челябинска улетела в Москву на учебу
- Мэр Челябинска Наталья Котова улетела в командировку в Москву на обучение в Сколково до конца недели. И. о. городского главы назначен заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.
Зоозащитники провели акцию
- Челябинский ветеринар Карен Даллакян провел акцию против частного контактного зоопарка, который устраивает один из местных жителей Сергей Панасенко.
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