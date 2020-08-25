25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 26 августа. Страны БРИКС проведут спортивные игры, Котова улетела на учебу в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны-члены БРИКС через год проведут спортивные игры в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пройдут соревнования между странами-участниками БРИКС — мэр Челябинска улетела на учебу — три главы района будут переизбираться на свои посты — зооактивисты провели акцию протеста. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

В Челябинске состоятся спортивные состязания

  • Спортивные игры стран БРИКС, которые в этом году отменили в Челябинске из-за пандемии коронавируса, могут быть проведены осенью 2021 года. Об этом 25 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Три челябинских чиновника могут сохранить свои посты

Глава Челябинска улетела в Москву на учебу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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