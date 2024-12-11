11 декабря 2024

Из-за снега и гололеда челябинцев призвали воздержаться от поездок за рулем

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ГАИ советует водителям не совершать дальние поездки из-за непогоды
ГАИ советует водителям не совершать дальние поездки из-за непогоды Фото:

В Челябинской области ожидаются осадки и гололед на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона призвала водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными во время движения. В пресс-службе ведомства уточнили, что ГАИ перешла на спецрежим работы.

«С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах: двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию, включать внешние световые приборы, использовать противотуманные фары. Личный состав автоинспекции несет службу в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Помимо предосторожностей для водителей, Госавтоинспекция также рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Как уточнили в ведомстве, на дорогах проходит круглосуточный мониторинг обстановки.

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В Челябинской области ожидаются осадки и гололед на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона призвала водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными во время движения. В пресс-службе ведомства уточнили, что ГАИ перешла на спецрежим работы. «С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах: двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию, включать внешние световые приборы, использовать противотуманные фары. Личный состав автоинспекции несет службу в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе ГАИ. Помимо предосторожностей для водителей, Госавтоинспекция также рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Как уточнили в ведомстве, на дорогах проходит круглосуточный мониторинг обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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