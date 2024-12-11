На границе Челябинской области с Казахстаном специалисты пресекли вывоз полутонны контрабандного сыра «Косичка». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, операцию провели совместно с погрануправлением ФСБ.
«Незаконно вывозимый груз специалисты управления и ФСБ обнаружили 11 декабря при досмотре автомобиля на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска „Бугристое“. Гражданин Казахстана пытался вывезти из России в Костанай 500 кг копченого сыра без необходимых документов», — заявили URA.RU в ведомстве.
Нарушитель государственных ветеринарно-санитарных требований не имел ветеринарно-сопроводительной документации и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Этот пакет является обязательным условием для перевозки товаров через границу. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.
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