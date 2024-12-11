11 декабря 2024

На челябинской границе с Казахстаном пресекли вывоз полутонны контрабандного сыра. Фото

На челябинской границе с Казахстаном задержали полтонны сыра
© Служба новостей «URA.RU»
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Сыр «Косичка» специалисты выявили при досмотре вывозимого груза
Сыр «Косичка» специалисты выявили при досмотре вывозимого груза Фото:

На границе Челябинской области с Казахстаном специалисты пресекли вывоз полутонны контрабандного сыра «Косичка». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, операцию провели совместно с погрануправлением ФСБ.

«Незаконно вывозимый груз специалисты управления и ФСБ обнаружили 11 декабря при досмотре автомобиля на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска „Бугристое“. Гражданин Казахстана пытался вывезти из России в Костанай 500 кг копченого сыра без необходимых документов», — заявили URA.RU в ведомстве.

Нарушитель государственных ветеринарно-санитарных требований не имел ветеринарно-сопроводительной документации и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Этот пакет является обязательным условием для перевозки товаров через границу. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.

Копченый сыр перевозчик транспортировал без нужных документов
Копченый сыр перевозчик транспортировал без нужных документов
Фото:

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На границе Челябинской области с Казахстаном специалисты пресекли вывоз полутонны контрабандного сыра «Косичка». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, операцию провели совместно с погрануправлением ФСБ. «Незаконно вывозимый груз специалисты управления и ФСБ обнаружили 11 декабря при досмотре автомобиля на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска „Бугристое“. Гражданин Казахстана пытался вывезти из России в Костанай 500 кг копченого сыра без необходимых документов», — заявили URA.RU в ведомстве. Нарушитель государственных ветеринарно-санитарных требований не имел ветеринарно-сопроводительной документации и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Этот пакет является обязательным условием для перевозки товаров через границу. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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