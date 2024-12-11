Родила в 52 года: жительница Магнитогорска стала самой возрастной мамой года

Жительница Магнитогорска побила рекорд, родив в 52 года

12 декабря 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Жительница Магнитогорска родила ребенка в 52 года Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, стала мамой в 52 года. Она оказалась самой возрастной пациенткой в местном роддоме в 2024 году. «52-летняя женщина стала матерью в Магнитогорске. Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Самой молодой мамой уходящего года в Магнитогорске стала 16-летняя школьница. В 2023 году в этом же городе своего первенца родила 15-летняя местная жительница, а самой возрастной мамой стала 49-летняя женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, стала мамой в 52 года. Она оказалась самой возрастной пациенткой в местном роддоме в 2024 году. «52-летняя женщина стала матерью в Магнитогорске. Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Самой молодой мамой уходящего года в Магнитогорске стала 16-летняя школьница. В 2023 году в этом же городе своего первенца родила 15-летняя местная жительница, а самой возрастной мамой стала 49-летняя женщина.