11 декабря 2024

Родила в 52 года: жительница Магнитогорска стала самой возрастной мамой года

Жительница Магнитогорска побила рекорд, родив в 52 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Магнитогорска родила ребенка в 52 года Фото:

Жительница Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, стала мамой в 52 года. Она оказалась самой возрастной пациенткой в местном роддоме в 2024 году.

«52-летняя женщина стала матерью в Магнитогорске. Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа.

Самой молодой мамой уходящего года в Магнитогорске стала 16-летняя школьница. В 2023 году в этом же городе своего первенца родила 15-летняя местная жительница, а самой возрастной мамой стала 49-летняя женщина.

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Жительница Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, стала мамой в 52 года. Она оказалась самой возрастной пациенткой в местном роддоме в 2024 году. «52-летняя женщина стала матерью в Магнитогорске. Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Самой молодой мамой уходящего года в Магнитогорске стала 16-летняя школьница. В 2023 году в этом же городе своего первенца родила 15-летняя местная жительница, а самой возрастной мамой стала 49-летняя женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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