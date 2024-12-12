Челябинцы массово записываются на капельницы от запоя в новогодние праздники

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В Челябинске вырос спрос на капельницы от запоя на дом
В Челябинске вырос спрос на капельницы от запоя на дом Фото:

В Челябинской области вырос спрос на бронирование программы выхода из запоя в новогодние каникулы. Как сообщили в одном из учреждений, мест на экстренные капельницы от похмелья осталось мало.

«Уже ведется плотная запись на трехэтапное очищение организма. Как правило, в праздники при обращении день в день помощи пациентам приходится ждать по восемь и более часов», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» в одной из клиник города.

По статистике поисковых запросов в «Яндексе», пик популярности капельниц от запоя ежегодно приходится на январь и февраль. Кроме того, количество интересующихся ими увеличилось на 353% или в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 и 2024 года.

Запись на процедуру ведется анонимно, при этом попросить оказать помощь другому человеку можно только с его личного согласия. Специалисты выезжают на дом без каких-либо опознавательных элементов в образе.

«На дом приезжают люди в гражданской одежде, на гражданской машине. Там же проводят трехэтапное очищение», — сообщили в клинике.

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В Челябинской области вырос спрос на бронирование программы выхода из запоя в новогодние каникулы. Как сообщили в одном из учреждений, мест на экстренные капельницы от похмелья осталось мало. «Уже ведется плотная запись на трехэтапное очищение организма. Как правило, в праздники при обращении день в день помощи пациентам приходится ждать по восемь и более часов», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» в одной из клиник города. По статистике поисковых запросов в «Яндексе», пик популярности капельниц от запоя ежегодно приходится на январь и февраль. Кроме того, количество интересующихся ими увеличилось на 353% или в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 и 2024 года. Запись на процедуру ведется анонимно, при этом попросить оказать помощь другому человеку можно только с его личного согласия. Специалисты выезжают на дом без каких-либо опознавательных элементов в образе. «На дом приезжают люди в гражданской одежде, на гражданской машине. Там же проводят трехэтапное очищение», — сообщили в клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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