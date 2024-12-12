Челябинцы массово записываются на капельницы от запоя в новогодние праздники

В Челябинской области вырос спрос на бронирование программы выхода из запоя в новогодние каникулы. Как сообщили в одном из учреждений, мест на экстренные капельницы от похмелья осталось мало.
«Уже ведется плотная запись на трехэтапное очищение организма. Как правило, в праздники при обращении день в день помощи пациентам приходится ждать по восемь и более часов», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» в одной из клиник города.
По статистике поисковых запросов в «Яндексе», пик популярности капельниц от запоя ежегодно приходится на январь и февраль. Кроме того, количество интересующихся ими увеличилось на 353% или в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 и 2024 года.
Запись на процедуру ведется анонимно, при этом попросить оказать помощь другому человеку можно только с его личного согласия. Специалисты выезжают на дом без каких-либо опознавательных элементов в образе.
«На дом приезжают люди в гражданской одежде, на гражданской машине. Там же проводят трехэтапное очищение», — сообщили в клинике.
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