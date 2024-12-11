В семейной фирме-банкроте челябинского экс-губернатора продлили конкурсное производство

Конкурсное производство на обанкроченной компании ПО «Монтажник» семьи бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского продлили до мая. Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда региона, полномочия конкурсного управляющего Елены Соломка также продлили.
«В судебном заседании 11 декабря оглашена резолютивная часть определения. Срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АО „Производственное объединение Монтажник“, продлен до 12 мая 2025 года», — уточнили в суде.
Компания ПО «Монтажник» была признана банкротом в 2020 году. Тогда инициатором дела выступило ООО «Символ Бетон», которому предприятие задолжало свыше 30 млн рублей. Общий долг компании перед кредиторами превышал 40 млн рублей.
ПО «Монтажник» являлось подрядчиком при строительстве конгресс-холла в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В проекты было вложено несколько миллиардов рублей, однако стройку заморозили, а в отношении компании возбудили уголовные дела.
Также банкротами являются сам Дубровский и его сын Александр. Финансовые проблемы обоих также связаны с «Монтажником». Накануне, 11 декабря, суд продлил банкротство экс-губернатора до 5 июня.
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