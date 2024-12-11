Главный ревизор Челябинской области уходит в отставку, чтобы стать вице-мэром

Начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Дмитрий Агеев уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. Агеев переходит на работу в мэрию Челябинска.
«Дмитрий Агеев уходит в отставку 20 декабря. Контракт с ним расторгается его по инициативе», — уточнили в пресс-службе
По данным URA.RU, Агеев после отставки займет должность вице-мэра Челябинска по экономическим вопросам. Ранее этот пост занимал Игорь Постнов. После смены власти в областном центре новый мэр Алексей Лошкин не стал продлять с Постновым контракт.
Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора. 3 декабря губернатор области Алексей Текслер наградил Агеева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.
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