11 декабря 2024

Главный ревизор Челябинской области уходит в отставку, чтобы стать вице-мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная конференция «Контрактная система. Новая реальность». Челябинск, агеев дмитрий
Дмитрий Агеев возглавлял ГКУ Челябинской области девять лет Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Дмитрий Агеев уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. Агеев переходит на работу в мэрию Челябинска.

«Дмитрий Агеев уходит в отставку 20 декабря. Контракт с ним расторгается его по инициативе», — уточнили в пресс-службе

По данным URA.RU, Агеев после отставки займет должность вице-мэра Челябинска по экономическим вопросам. Ранее этот пост занимал Игорь Постнов. После смены власти в областном центре новый мэр Алексей Лошкин не стал продлять с Постновым контракт.

Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора. 3 декабря губернатор области Алексей Текслер наградил Агеева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

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Начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Дмитрий Агеев уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. Агеев переходит на работу в мэрию Челябинска. «Дмитрий Агеев уходит в отставку 20 декабря. Контракт с ним расторгается его по инициативе», — уточнили в пресс-службе По данным URA.RU, Агеев после отставки займет должность вице-мэра Челябинска по экономическим вопросам. Ранее этот пост занимал Игорь Постнов. После смены власти в областном центре новый мэр Алексей Лошкин не стал продлять с Постновым контракт. Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора. 3 декабря губернатор области Алексей Текслер наградил Агеева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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