Главный ревизор Челябинской области уходит в отставку, чтобы стать вице-мэром

12 декабря 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Агеев возглавлял ГКУ Челябинской области девять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Дмитрий Агеев уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. Агеев переходит на работу в мэрию Челябинска. «Дмитрий Агеев уходит в отставку 20 декабря. Контракт с ним расторгается его по инициативе», — уточнили в пресс-службе По данным URA.RU, Агеев после отставки займет должность вице-мэра Челябинска по экономическим вопросам. Ранее этот пост занимал Игорь Постнов. После смены власти в областном центре новый мэр Алексей Лошкин не стал продлять с Постновым контракт. Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора. 3 декабря губернатор области Алексей Текслер наградил Агеева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Дмитрий Агеев уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. Агеев переходит на работу в мэрию Челябинска. «Дмитрий Агеев уходит в отставку 20 декабря. Контракт с ним расторгается его по инициативе», — уточнили в пресс-службе По данным URA.RU, Агеев после отставки займет должность вице-мэра Челябинска по экономическим вопросам. Ранее этот пост занимал Игорь Постнов. После смены власти в областном центре новый мэр Алексей Лошкин не стал продлять с Постновым контракт. Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора. 3 декабря губернатор области Алексей Текслер наградил Агеева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.