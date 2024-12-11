11 декабря 2024

Две женщины погибли при ночном пожаре в челябинском поселке. Фото

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Женщины были найдены при тушении пожара Фото:

В поселке Сурменевский Верхнеуральского района Челябинской области две женщины погибли при ночном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«К моменту прибытия первых подразделений открытым пламенем горел деревянный дом и надворные постройки на площади 160 квадратов. Хозяева крепко спали и не почувствовали беду. В ходе тушения газодымозащитниками обнаружены две погибшие женщины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 12 сотрудников. По предварительным данным, причиной возгорания является нарушение правил безопасности при работе печи.

К прибытию пожарных дом был объят пламенем
К прибытию пожарных дом был объят пламенем
Огонь полыхал на площади 160 квадратных метров
Огонь полыхал на площади 160 квадратных метров
При тушении обнаружены тела двух женщин
При тушении обнаружены тела двух женщин

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В поселке Сурменевский Верхнеуральского района Челябинской области две женщины погибли при ночном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «К моменту прибытия первых подразделений открытым пламенем горел деревянный дом и надворные постройки на площади 160 квадратов. Хозяева крепко спали и не почувствовали беду. В ходе тушения газодымозащитниками обнаружены две погибшие женщины», — уточнили в пресс-службе ведомства. Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 12 сотрудников. По предварительным данным, причиной возгорания является нарушение правил безопасности при работе печи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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