В поселке Сурменевский Верхнеуральского района Челябинской области две женщины погибли при ночном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«К моменту прибытия первых подразделений открытым пламенем горел деревянный дом и надворные постройки на площади 160 квадратов. Хозяева крепко спали и не почувствовали беду. В ходе тушения газодымозащитниками обнаружены две погибшие женщины», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 12 сотрудников. По предварительным данным, причиной возгорания является нарушение правил безопасности при работе печи.
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