Каждый второй челябинец хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом

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На новый декор у челябинцев в среднем уходит 10 000 рублей
На новый декор у челябинцев в среднем уходит 10 000 рублей Фото:

Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый предпочитает натуральные деревья. Хранят советские игрушки 50% горожан, благодаря чему на новый декор у них уходит в среднем 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый отдает предпочтение натуральному дереву, а 72% встречают праздники с искусственной елью. Кроме того, каждый второй житель Челябинска хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, у 69% жителей Челябинска удачно сохранились советские елочные игрушки, причем 59% из них вешают раритетные украшения на елку каждый год. Челябинцы обычно используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года.

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Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый предпочитает натуральные деревья. Хранят советские игрушки 50% горожан, благодаря чему на новый декор у них уходит в среднем 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито». «Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый отдает предпочтение натуральному дереву, а 72% встречают праздники с искусственной елью. Кроме того, каждый второй житель Челябинска хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, у 69% жителей Челябинска удачно сохранились советские елочные игрушки, причем 59% из них вешают раритетные украшения на елку каждый год. Челябинцы обычно используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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