Каждый второй челябинец хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом

Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый предпочитает натуральные деревья. Хранят советские игрушки 50% горожан, благодаря чему на новый декор у них уходит в среднем 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Большинство челябинцев ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом каждый четвертый отдает предпочтение натуральному дереву, а 72% встречают праздники с искусственной елью. Кроме того, каждый второй житель Челябинска хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, у 69% жителей Челябинска удачно сохранились советские елочные игрушки, причем 59% из них вешают раритетные украшения на елку каждый год. Челябинцы обычно используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года.
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