РЖД готовятся к новой «стройке века»

Сейчас железнодорожного пути до Магадана нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РЖД рассматривают возможность строительства железной дороги до Магадана, которая позволит освоить территории с залежами полезных ископаемых. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

Сейчас железная дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии, но до Магадана путь не проложен. «Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте — мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан», — сказал Белозеров в интервью РИА «Новости». По его словам, РЖД хочет дать возможность «раскрыться» территории с огромными залежами полезных ископаемых.

Однако сколько будет строиться железная дорожная дорога до Магадана, Белозеров не сказал. Он отметил, что это требует отдельных подсчетов. Он подчеркнул, что проект будет реализован, исходя из планов развития территорий с полезными ископаемыми.

В 2018 году в Минэкономразвития РФ проект по строительству железной дороги из Якутска в Магадан не прошел отбор. В ведомстве в качестве причины назвали отсутствие технико-экономических показателей, пишет RT.

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