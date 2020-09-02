Мясников назвал абсурдным заявление Германии о Навальном

Заявление Германии об отравлении блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» является абсурдным. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
«Это шутка такая?! Нет, сценарий всей этой истории был предсказуем с неизбежным назначением виновных, но опять „Новичок“?! Мне одному это кажется абсурдом?» — задается вопросом Мясников.
Он сравнил ситуацию со сценой из романа «Графа Монте-Кристо», где фигурирует череда отравлений. Слова представителей Германии он подверг жесткой критике. «Если Меркель и компания обвиняют наши спецслужбы в повторных попытках отравлением „Новичком“, то они держат нас за дебилов, если они сами в это верят, то дебилы, извините, они», — написал телеведущий.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». Кремлю эти данные не передавали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.
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