В Тюмени ураган уронил три строительных крана
Школы остались без продуктов питания — в Тюмени от урагана пострадали три человека — птичий грипп атаковал четыре села — в районе Тюмени жители жалуются на воду плохого качества. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
Дети остались без питания
- В труднодоступном поселении Ачиры три школы остались без продуктов питания из-за того, что поставщик не смог доставить их до учреждений. Он винит в этом авиакомпанию Utair, которая отказалась принять груз на борт вертолета в Тобольске.
Тюмень накрыл ураган
- Из-за ураганного ветра в Тюмени упали три строительных крана, а также из-за шторма у тюменцев выбивало окна, и обвалились несколько балконов. В результате пострадали три человека.
Область атаковал птичий грипп
- В области началась эпидемия птичьего гриппа среди животных. Власти закрыли на въезд и выезд уже несколько сел в четырех районах, где был установлен карантин. Такое решение было принято губернатором Александром Моором.
Жители жалуются на плохую воду
- В Заречном микрорайоне Тюмени жители жалуются на то, что из крана течет вода, которая пахнет болотом и трупами. По словам тюменцев, в первую очередь, от этого страдают дети и животные.
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