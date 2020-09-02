02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 3 сентября. Ураган уронил три подъемных крана, несколько сел закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие с краном на строительстве ЖК iTower. Екатеринбург, кран, строительная площадка, происшествие, строительство, кран упал
В Тюмени ураган уронил три строительных крана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школы остались без продуктов питания — в Тюмени от урагана пострадали три человека — птичий грипп атаковал четыре села — в районе Тюмени жители жалуются на воду плохого качества. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

Дети остались без питания

  • В труднодоступном поселении Ачиры три школы остались без продуктов питания из-за того, что поставщик не смог доставить их до учреждений. Он винит в этом авиакомпанию Utair, которая отказалась принять груз на борт вертолета в Тобольске.

Тюмень накрыл ураган

  • Из-за ураганного ветра в Тюмени упали три строительных крана, а также из-за шторма у тюменцев выбивало окна, и обвалились несколько балконов. В результате пострадали три человека.

Область атаковал птичий грипп

  • В области началась эпидемия птичьего гриппа среди животных. Власти закрыли на въезд и выезд уже несколько сел в четырех районах, где был установлен карантин. Такое решение было принято губернатором Александром Моором.

Жители жалуются на плохую воду

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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