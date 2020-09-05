Ксения Собчак заработала в 10 раз больше мужа

Константин Богомолов в 2019 году заработал около 19 миллионов рублей, а Ксения Собчак — почти 186 миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и его жена, журналист Ксения Собчак, раскрыли суммы своих доходов за 2019 год. Оказалось, что Собчак зарабатывает в 10 раз больше своего супруга.

Главы московских театров, подведомственных городскому Департаменту культуры, а также члены их семей, по закону обязаны отчитываться о доходах за каждый год. «Богомолов заработал 19 млн 136 тысяч рублей. Собчак за прошлый год заработала почти 186 млн рублей — то есть почти в 10 раз больше, чем муж», — пишет «Московский комсомолец».

Помимо денежных средств в документах для чиновников указывается имущество. Согласно бумагам, Богомолов владеет квартирой в Москве на 80 квадратных метров, а также имеет долю в еще одной квартире. При этом у него нет машины. Собчак, согласно декларации, владеет тремя квартирами, земельными участками и автомобилем Bentley Continental.

До этого телеведущую признали самым богатым блогером — только в Instagram она заработала 1,58 миллиона долларов, напоминает агентство Nation News. Ранее также Собчак обратилась к своим хейтерам, заявив, что дает им голос и возможность существовать в информационном поле, напоминает телеканал 360. По словам Собчак, ее поступки дают людям возможность пиариться, поэтому даже те, кто критикуют журналистку, на самом деле ее любят.

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